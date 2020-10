Κορονοϊός: Ο θρυλικός Πανένκα δίνει “μάχη” για τη ζωή του

Ο θρυλικός Αντονίν Πανένκα φέρεται να δίνει “μάχη” με τον κορονοϊό για τη ζωή του, καθώς έχει μεταφερθεί στην εντατική του νοσοκομείου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο 71χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, έμεινε στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για την απίθανη εκτέλεση πέναλτι που φέρει πια το όνομά του, στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 1976, μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και Γερμανίας.

Ως εκ τούτου, η είδηση ότι η υγεία του κινδυνεύει σοβαρά από τον κορονοϊό, έχει “παγώσει” ολόκληρη την Τσεχία, αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο γενικότερα. «Ο Πανένκα βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ η κατάστασή του είναι σοβαρή. Δεν θα σχολιάσουμε περισσότερο για την κατάστασή του», ανέφερε σχετικά η επίσημη ενημέρωση.

