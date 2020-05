Η Premier League αναζητά ακόμη τρόπους για να ολοκληρωθεί η σεζόν, από τη στιγμή που ο κορονοϊός διέκοψε το πρωτάθλημα και πλέον εξετάζεται και μία νέα πρόταση για… μεταφορά της στην Αυστραλία.

Ο ατζέντης Γκάρι Γουίλιαμς φαίνεται να έχει προτείνει τη μετακόμιση της Premier League στην Αυστραλία και η ιδέα φαίνεται ότι άρεσε σε αρκετές ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος, σύμφωνα με όσα τόνισε ο ίδιος στη “Sun”.

«Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους από τις ομάδες και τους άρεσε η ιδέα. Έχω ήδη επαφές και με ανθρώπους από την Κυβέρνηση της Αυστραλίας και θα έχουμε περισσότερες συζητήσεις μέσα στη νέα εβδομάδα. Σε όλους αρέσει το ενδεχόμενο. Εδώ δεν κινδυνεύει κανείς. Είχαμε τέσσερα νέα κρούσματα τις τελευταίες 10 μέρες. Μπορούμε να περπατάμε ακόμα και σε παρέες των 10, να πηγαίνουμε στις παραλίες, όλα έχουν ανοίξει σταδιακά», ανέφερε σχετικά ο Γουίλιαμς.

Premier League offered chance to finish season 9,000-miles away in Australia | @reluctantnicko https://t.co/qygs7IAkJw pic.twitter.com/RntREcftvA