Ο Ντάβιντε Τζαπακόστα της Ρόμα σχολίασε με “καυστικό” τρόπο συμπατριώτες τους που συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που υπάρχει στην Ιταλία για τον κορονοϊό.

Ο διεθνής μπακ τόνισε ότι ο ίδιος μένει μακριά από την οικογένειά του για να τηρήσει τους κανόνες και την ίδια ώρα, πολλοί Ιταλοί είναι στους δρόμους για αστείους λόγους.

«Είμαι μόνος στο σπίτι γιατί η κοπέλα μου και οι γονείς μου μένουν μια ώρα μακριά από εμένα. Τα απογεύματα κάνω ατομικές προπονήσεις και προσπαθώ να μάθω μαγειρική, κάνοντας διάφορα πράγματα στην κουζίνα. Μετά το βράδυ παίζω video-games. Όταν βγήκα να κάνω τα απαραίτητα ψώνια, είδα έξω στο δρόμο κοπέλες με τα κατοικίδιά τους, κόσμο στα σούπερ μάρκετ απλά και μόνο για να πάρουν λίγο ψωμί ή να πάρουν τρία μήλα, ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ… Εδώ δεν τρέχουμε εμείς που είναι και η δουλειά μας και το κάνουν αυτοί έξω; Είναι τρέλα…»

