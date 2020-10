Κορονοϊός: Τρία κρούσματα στη Χίμκι μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό! Ανησυχία στους “πράσινους”

΄Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στον Παναθηναϊκός το γεγονός πως μετά το ματς της πρεμιέρας της Euroleague με τη Χίμκι, τρεις παίκτες των Ρώσων βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Οι Γιάνις Τίμα, Τζόρνταν Μίκι και Εβγκένι Βορόνοφ, που αγωνίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή (2/10) για την πρεμιέρα της Euroleague, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, μετά από τεστ που διεξήχθησαν στην Χίμκι, όπως ενημέρωσε η ρωσική ομάδα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μετά από αυτή την εξέλιξη στο “τριφύλλι” έχει σημάνει συναγερμός για τυχόν κρούσματα στο εσωτερικό της ομάδας.

💊 По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Калева» были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков @janis_timma, Евгения Воронова и @Jmickey_02 / Timma, Voronov and Mickey were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/QPkkmwRLdo