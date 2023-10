Η UEFA αποφάσισε να αναβληθεί η αναμέτρηση του Κοσόβου με το Ισραήλ, για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2024, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της φιλοξενούμενης ομάδας. Τι αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας των γηπεδούχων.

Την απόφαση ν’ αναβάλει το εκτός έδρας παιχνίδι του Ισραήλ στο Κόσοβο για τα προκριματικά του Euro, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, έλαβε η UEFA.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή (15/10) αλλά πλέον η UEFA ψάχνει για νέα ημερομηνία.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κοσόβου, η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι «οι ισραηλινές Αρχές δεν επιτρέπουν στην παρούσα φάση στην εθνική ομάδα της χώρας τους να ταξιδέψει στο εξωτερικό».

The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed. A new date for the fixture will be announced in due course.

UEFA today announced that the 2024 European Qualifiers match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed, as the Israeli authorities currently do not allow their national team to travel abroad.#KOSISR 🇽🇰🇮🇱 | #EURO2024 pic.twitter.com/Li03iAQY2E