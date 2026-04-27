Κώστας Σλούκας: Χειρουργείται το πρωί της Τρίτης ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκός, Κώστας Σλούκας, πήρε την απόφαση να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασής του και την πιθανή επιστροφή του σε περίπτωση πρόκρισης του «τριφυλλιού» στο Final Four της Αθήνας, αλλά και ενόψει των τελικών της GBL.

Ο Κώστας Σλούκας αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου στις 8 το πρωί της Τρίτης (28.04.2026), προκειμένου να υποβληθεί σε καθαρισμό στον έξω μηνίσκο του αριστερού γονάτου. Ο διεθνής γκαρντ θα χάσει τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια, αλλά εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά στη μετεγχειρητική του πορεία, ο χρόνος επιστροφής του στον Παναθηναϊκό υπολογίζεται σε περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Την επέμβαση θα πραγματοποιήσει ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, ενώ στη διαδικασία θα συμμετάσχει και ο Δρ. Διονύσης Χίσσας (επικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός).

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος άσος έχει τεθεί νοκ άουτ για τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με τη Βαλένθια.