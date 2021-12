Η Λίβερπουλ πήρε μία ανέλπιστη πρόκριση στο League Cup Αγγλίας από τη Λέστερ, αφού παρότι αγωνίστηκε με πολλούς αναπληρωματικούς και βρέθηκε να χάνει με 3-3, γύρισε το ματς και πήρε τη νίκη στα πέναλτι.

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και έγινε αλλαγή στο 80′, παρακολουθώντας έτσι με αγωνία τα τελευταία λεπτά από τον πάγκο της ομάδας του. Ο πανηγυρισμός του στα πέναλτι μάλιστα έγινε… viral στα social media, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των “κόκκινων”.

Ο ίδιος ο Τσιμίκας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του ούτε μετά το ματς, καθώς σε δική του ανάρτηση στο instagram έγραψε: «Μόνο στο Άνφιλντ! Καλά Χριστούγεννα Κόκκινοι».

Kostas there, behind Klopp and Pep. 😅😅😅😅

I love that mad Greek Scouser. ❤️🤣#lfc #LIVLEI #Tsimikas #GreekScouser pic.twitter.com/I7WE7xVpVX