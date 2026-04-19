Κώστας Τσιμίκας: Η γκάφα του στο Ρόμα – Αταλάντα που έφερε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν περνάει καλά στη Ρόμα, αφού δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού στην ομάδα, αλλά ούτε και τους οπαδούς των “τζιαλορόσι”, οι οποίοι βρήκαν μία απίθανη ευκαιρία για να τον αποδοκιμάσουν στο παιχνίδι με την Αταλάντα.

Ο προπονητής της Ρόμα σήκωσε τον Κώστα Τσιμίκα για να περάσει ως αλλαγή στο ματς με την Αταλάντα και πάνω στη βιασύνη του, ο διεθνής μπακ φόρεσε κατά λάθος τη φανέλα του συμπαίκτη του, Μπράιαν Σαραγόσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός έγινε αντιληπτό από τους οπαδούς των Ρωμαίων πριν περάσει στο ματς και οδήγησε σε έντονες αποδοκιμασίες εναντίον του, θεωρώντας ότι δεν ήταν… συγκεντρωμένος. Η “γκάφα” αποφεύχθηκε τελικά, με τον Τσιμίκα να φοράει τη δική του φανέλα στο ματς, αλλά το… κακό είχε γίνει, αφού η ενέργειά του έγινε viral στην Ιταλία.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής “μετράει” πάντως τις ημέρες για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στη Ρόμα και να επιστρέψει στη Λίβερπουλ, όπου και λατρεύεται ως… ντόπιος από τους οπαδούς των “κόκκινων”.