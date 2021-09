Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει κερδίσει μόνο το… χειροκρότημα της εξέδρας της Λίβερπουλ, αλλά μαζεύει ήδη τα πρώτα του “παράσημα” στην Αγγλία, με τους “ρετς”.

Στην καλύτερη ενδεκάδα του 3ου γύρου του Carabao Cup, συμπεριλήφθηκε ο Κώστας Τσιμίκας, μετά την εμφάνιση του στη νίκη – πρόκριση της Λίβερπουλ στην έδρα της Νόριτς (3-0).

Ο Τσιμίκας είχε μια… γεμάτη στατιστική με 65 επαφές, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 τάκλιν, 2 /4 κερδισμένες μονομαχίες στο χορτάρι, 3/3 εναέριες μονομαχίες, 23/35 εύστοχες πάσες, 4 πάσες που δημιούργησαν ευκαιρία, 5/11 σέντρες και 1/4 μακρινές μεταβιβάσεις

