Ο Κώστας Τσιμίκας άκουσε το τραγούδι – σύνθημα που του έγραψαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ και έδειξε να το ευχαριστιέται!

Ο Κώστας Τσιμίκας κατάφερε να… κερδίσει την εξέδρα της Λίβερπουλ, με τις φετινές του εμφανίσεις. Τόσο πολύ που οι φίλοι των “ρεντς” δημιούργησαν ένα τραγούδι – σύνθημα για τον Έλληνα διεθνή μπακ, βασισμένο στους ρυθμούς του “Gimme, Gimme, Gimme!” των ABBA.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού το άκουσε και έδειξε να το απολαμβάνει, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.«Ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι μου. Πραγματικά το εκτιμώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 25χρονος στο μήνυμά του.

Kostas Tsimikas reaction to hearing his new chant… amazing! 🙌 pic.twitter.com/NfXJCWRaAm