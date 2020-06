Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, δίνει αγώνα ώστε να μην σταματήσουν τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, προχωρώντας σε συγκινητικές αναρτήσεις στα sociale media σήμερα (16/6), μια ημέρα αφότου έστειλε επιστολή στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, έστειλε χθες (15/6) επιστολή στη βρετανική κυβέρνηση, καλώντας το Κοινοβούλιο να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα πολλών φτωχών οικογενειών και πάνω απ ‘όλα, το γεγονός ότι πολλά παιδιά έμειναν χωρίς κουπόνια γεύματος με το κλείσιμο των σχολείων, ενώ σήμερα προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στα social media αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα.

“Όταν ξυπνάς το πρωί και κάνεις ένα ντουζ, για ένα δευτερόλεπτο σκέψου τους γονείς εκείνους που δεν έχουν νερό γιατί τους το έκοψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

1. When you wake up this morning and run your shower, take a second to think about parents who have had their water turned off during lockdown #maketheuturn

Όταν ανοίγεις τη μηχανή να φτιάξεις ένα τσάι ή έναν καφέ, σκέψου τους γονείς που έπρεπε να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους για τις οφειλές έχοντας χάσει τις δουλειές τους από την πανδημία.

Όταν ανοίγεις το ψυγείο να πιεις λίγο γάλα, σταμάτα και σκέψου ότι οι γονείς τουλάχιστον 200.000 παιδιών δεν έχουν τίποτα στο δικό τους ψυγείο.

Αναγνωρίστε ότι τα παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα αναρωτιούνται αθώα “γιατί;”. Εννιά στα 30 παιδιά σε κάθε τάξη ρωτούν σήμερα “γιατί;”. Γιατί δεν έχει σημασία το μέλλον μας;”

3. And when you head to the fridge to grab the milk, stop and recognise that parents of at least 200,000 children across the country this morning are waking up to empty shelving #maketheuturn