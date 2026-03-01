Κρεμονέζε – Μίλαν 0-2: Διπλό με δύο γκολ στο φινάλε για τους «ροσονέρι» στη Serie A

Η Μίλαν δυσκολεύτηκε αρκετά στην έδρα της Κρεμονέζε, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 στην 27η αγωνιστικής της ιταλικής Serie A.

Παρότι είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η Μίλαν χρειάστηκε ένα γκολ του Πάβλοβιτς στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης για να “λυγίσει” την Κρεμονέζε, με τον Λεάο να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έστω κι έτσι, η Μίλαν άφησε πίσω της τις “γκέλες” με Κόμο και Πάρμα, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και στη… μάχη με την Ίντερ για την κορυφή της Serie A. Οι “ροσονέρι” έχουν μείνει όμως πια στο -10 από τους συμπολίτες τους και είναι αναγκασμένοι να κυνηγήσουν ένα… θαύμα για να κατακτήσουν τον τίτλο στην Ιταλία.