Κρις Χόι: Η εξέταση που αποκάλυψε τον καρκίνο, η Ολυμπιακή καριέρα και το πρόβλημα υγείας της συζύγου του

Ο Βρετανός πρώην ποδηλάτης και έξι φορές Ολυμπιονίκης, Σερ Κρις Χόι, ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος που δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο είναι ανίατος, συγκλονίζοντας τον κόσμο του αθλητισμού.

Σε ηλικία 48 ετών και έχοντας γράψει “χρυσή” ποδηλατική ιστορία, ο Σερ Κρις Χόι αποκάλυψε ότι είχε από δύο έως τέσσερα χρόνια να ζήσει σε μια συνέντευξη στους «Sunday Times» πριν από τη δημοσίευση ενός βιβλίου με τον τίτλο “My Toughest Race Yet” (σ.σ. Ο πιο σκληρός μου αγώνας ακόμα).

Ο Σκωτσέζος ανακάλυψε τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι είχε έναν όγκο στον ώμο του κατά τη διάρκεια μιας τομογραφίας στο νοσοκομείο, όταν νόμιζε ότι απλώς τον είχε στραμπουλήξει.

Μια άλλη εξέταση, δύο μέρες αργότερα, αποκάλυψε ότι ήταν καρκίνος του προστάτη που είχε κάνει μετάσταση στα οστά. Υπήρχαν όγκοι στον ώμο, τη λεκάνη, το ισχίο, τη σπονδυλική στήλη και τα πλευρά.

«Σας λέω με το χέρι στην καρδιά μου, είμαι πολύ θετικός τις περισσότερες φορές και πραγματικά χαρούμενος. Είναι πιο σημαντικό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Είναι να απολαύσεις τη ζωή και να βρεις την ευτυχία», είπε στην εφημερίδα. «Υπάρχει τόση θετικότητα που μπορεί να προκύψει από όλο αυτό, από όλες τις οπτικές γωνίες. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Τα Ολυμπιακά μετάλλια και η… νίκη επί του Χάμιλτον

Γεννημένος στο Εδιμβούργο, ο Κρις Χόι κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό σπριντ το 2000 στους Αγώνες του Σίδνεϊ και στη συνέχεια κέρδισε τον πρώτο ατομικό του Ολυμπιακό τίτλο στο χιλιόμετρο τέσσερα χρόνια αργότερα στην Αθήνα.

Το ρεκόρ του εμπλουτίστηκε με τρία νέα χρυσά μετάλλια στο Πεκίνο (2008) και μετά άλλα δύο στο Λονδίνο (2012). Έχει 11 παγκόσμιους τίτλους ενώ αποσύρθηκε από τον αθλητισμό το 2013.

Αυτά τα μετάλλια τον έκαναν τον πιο επιτυχημένο Βρετανό Ολυμπιονίκη μέχρι που ο σερ Τζέισον Κένι τον ξεπέρασε στο Τόκιο.

Το 2008 -όταν και ανακηρύχθηκε ιππότης- πήρε τόσο από το Βρετανικό δημοσιογραφικό σύνδεσμο όσο και από το BBC, το βραβείο του Sportsman της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του τον πιλότο της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον.

Κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής του καριέρας -πέρα από τον τίτλο του Σερ- έχει λάβει κι άλλες τιμητικές διακρίσεις, ως ένα από τα αθλητικά καμάρια των Βρετανών (“Member of the Most Excellent Order of the British Empire” το 2005 και “Knight Bachelor” το 2009).

Μέχρι το 2021 ήταν ο πιο επιτυχημένος Βρετανός Ολυμπιονίκης και ο πιο επιτυχημένος Ολυμπιονίκης ποδηλάτης όλων των εποχών, πριν τον ξεπεράσει ο συμπατριώτης του Βρετανός Τζέισον Κένι, ο οποίος κατέκτησε το έβδομο χρυσό Ολυμπιακό του στους Αγώνες του Τόκιο.

Ο Χόι είναι από το 2009 πρεσβευτής της Σκωτσέζικης Ένωσης για την ψυχική Υγεία. Από εκείνη την περίοδο έχει αφιερώσει πολλές ώρες στην ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης προσπάθειας.

Επίσης, προκειμένου να τον τιμήσουν, οι Σκωτσέζου το 2012 έδωσαν το όνομα του σε μια μεγάλη ποδηλατική εγκατάσταση που δημιούργησαν στην Γλασκώβη, για τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2014.

Από τους δυο τροχούς προέκυψαν νέοι “δρόμοι”

Αποσύρθηκε από την ποδηλασία το 2013, αλλά δεν μπόρεσε να συμβιβαστεί με μια πιο… ήσυχη ζωή. Άλλαξε σελίδα στην καριέρα του, μπαίνοντας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό -κάτι που ήταν παιδικό του όνειρο- ως οδηγός αγώνων, παίρνοντας μάλιστα μέρος και στο “24 ώρες Le Mans”. Επίσης εργάστηκε ως τηλεοπτικός εμπειρογνώμονας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ασχολήθηκε και με τη συγγραφή βιβλίων,εκδίδοντας δύο παιδικά βιβλία μυθοπλασίας.

Με σκλήρυνση κατά πλάκας η σύζυγός του

Είναι παντρεμένος από το 2010 και έχει δύο παιδιά, τον Κόλουμ και την Κλόι. Όπως όμως αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του, η σύζυγός του, Σάρα Κεμπ, διαγνώστηκε με “πολύ ενεργή και επιθετική” σκλήρυνση κατά πλάκας μόλις έναν μήνα περίπου αφότου διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε καρκίνο σταδίου 4.

“Ήταν ένα τεράστιο χτύπημα, όταν είσαι ήδη αναστατωμένος”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κρις Χόι.