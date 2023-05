Η κορυφαία Αυστραλή αθλήτρια της επαγγελματικής πάλης, Κρίστεν “Miami” Μίτσελ πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 36 ετών. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Η Κρίστεν Μίτσελ ήταν πρωτοπόρος στο χώρο της επαγγελματικής πάλης στην Αυστραλία, ανοίγοντας το δρόμο για τις γυναίκες παλαίστριες τόσο στη Νότια Αυστραλία όσο και στη Βικτώρια.

Σε ανακοίνωσή του, το Wrestling Radio Australia ανέφερε: «Θα λείψει βαθύτατα σε όλους όσοι είχαν το προνόμιο να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η καλή της καρδιά και η ζωηρή θετική της στάση είναι το πώς θα τη θυμόμαστε όλοι μας και ο κόσμος είναι λιγότερο φωτεινός σήμερα εξαιτίας αυτής της απώλειας».

Η Μίτσελ αγωνίστηκε στο Riot City Wrestling της Αδελαΐδας πριν μετακομίσει στη Μελβούρνη, όπου εργάστηκε στο Melbourne City Wrestling. Μάλιστα, βρέθηκε απέναντι σε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της γυναικείας πάλης, όπως η Ripley (Demi Bennett), η KC Cassidy (Cassie Lee), η Shazza McKenzie και η Toni Storm.

Australian Wrestling is saddened by the loss of Kristen Mitchell aka Miami.

The impression she has left on the industry both from her work in ring and behind the scenes on the future of the business is immeasurable and she will be missed deeply by all of those who ever had pic.twitter.com/ha4mvGMMfm