Σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους ήρθαν Ίντερ και Κρίστιαν Έρικσεν, από τη στιγμή που ο Δανός μέσος δεν μπορεί να πάρει άδεια, για να αγωνιστεί στη Serie A.

Θυμίζουμε ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν είχε καταρρεύσει σε αγώνα του πρόσφατου Euro, από ανακοπή καρδιάς.

Η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών του έσωσε τη ζωή, ενώ στον παίκτη τοποθετήθηκε τις επόμενες ημέρες απινιδωτής (τύπος βηματοδότη που εμφυτεύεται και με ηλεκτρικό σοκ αποτρέπει μια θανατηφόρα καρδιακή αρρυθμία).

Οι κανονισμοί, όμως, που υπάρχουν στη Serie A, δεν επιτρέπουν σε ποδοσφαιριστές που έχουν απινιδωτή (ICD) να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Ο Κρίστιαν Έρικσεν θα πρέπει να αναζητήσει το ποδοσφαιρικό του μέλλον σε πρωταθλήματα που δεν υπάρχει τέτοιο απαγορευτικό συμμετοχής. Αυτό το πρωτάθλημα δεν αποκλείεται να είναι αυτό της Ολλανδίας, με τον Άγιαξ να έχει δείξει -σύμφωνα με δημοσιεύματα- ενδιαφέρον, να επαναφέρει στο ρόστερ του τον Δανό μεσοεπιθετικό.

