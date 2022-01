Ο Κριστιάν Έρικσεν εμφανίζεται μία “ανάσα” από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, περίπου έξι μήνες μετά την “κατάρρευσή” του στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του Euro του καλοκαιριού.

Ο Δανός εξτρέμ έχει πάρει το “ok” των γιατρών για να αγωνιστεί ξανά και στην Αγγλία τονίζουν ότι απομένουν μόνο τα τυπικά για τη συμφωνία του με την Μπρέντφορντ της Premier League.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά για συμβόλαιο 6 μηνών με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, με τον ίδιο τον Έρικσεν να έχει ως στόχο τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ του Κατάρ, σε σχεδόν ένα χρόνο από τώρα.

🚨Brentford are negotiating the final details to transfer Christian Eriksen.#BeeTogether



