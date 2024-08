Κριστιάνο Ρονάλντο: Απαξιωτικές και προκλητικές χειρονομίες προς τους συμπαίκτες του μετά την «κατάρρευση» της Αλ Νασρ

Η Αλ Νασρ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup Σαουδικής Αραβίας, χάνοντας με 4-1 από την Αλ Χιλάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έβαλε με τους συμπαίκτες του, κάνοντας “τραγικές” χειρονομίες.

Στον τελικό του Super Cup Σαουδικής Αραβίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ στο 44′ με δεξί πλασέ. Η συνέχεια όπως ήταν απελπιστική για την ομάδα του Πορτογάλου, αφού δέχθηκε τέσσερα γκολ

Μέσα σε 17’, η Αλ Νασρ είχε δεχθεί καρέ τερμάτων, με το τελευταίο εξ αυτών να είναι πραγματικά ντροπιαστικό για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η μπάλα στην άμυνα…

Ο CR7 λοιπόν τα έβαλε με τους συμπαίκτες του, τους οποίους έβγαλε στη… φόρα με προκλητικές χειρονομίες. “Κοιμάστε” και “Παίζετε σαν χ@σμ#νοι”, έδειξε να τους λέει με τις χειρονομίες που έκανε, κατηγορώντας τους ανοιχτά για το αποτέλεσμα και προκαλώντας για ακόμη μια φορά με τη συμπεριφορά του.

Ronaldo disrespects his teammates by indicating that they’re “Asleep”.



Always playing the Victim card.

Toxic player , disgusting Captain.



