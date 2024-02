Κριστιάνο Ρονάλντο: Άσεμνη χειρονομία προς τους οπαδούς που φώναζαν «Μέσι, Μέσι» και έρευνα από την Ομοσπονδία

Οπαδοί της Αλ Σαμπάμπ φώναζαν την ιαχή “Μέσι, Μέσι” για να πικάρουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Πορτογάλος σήκωσε το… γάντι και αντέδρασε με μια άσεμνη χειρονομία. Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε σχετική έρευνα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο κυριακάτικο (25/02) παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Σαμπάμπ για τη Saudi Pro League, όμως κατάφερε να τραβήξει τα… φώτα και για την άσεμνη χειρονομία που έκανε προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

Ο 39χρονος Πορτογάλος άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι στο 21′ και βοήθησε την ομάδα του να πάρει το “διπλό” με 3-2. Ωστόσο, φάνηκε ν εκνευρίζεται με φίλους των γηπεδούχων που φώναζαν την ιαχή “Μέσι, Μέσι”.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε πρώτα το χέρι του στο αυτί του και κατόπιν κούνησε το χέρι του επιδεικτικά μπροστά από τα γεννητικά του όργανα ως απάντηση στο πικάρισμα των οπαδών της Αλ Σαμπάμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Asharq al-Awsat η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό το οποίο, πάντως, δεν καταγράφηκε στη ζωντανή μετάδοση. Έτσι, δεν αποκλείεται να επιβληθεί κάποια ποινή προς τον Πορτογάλο επιθετικό.

Cristiano Ronaldo to fans who chanted Messi all game.pic.twitter.com/sSwcvnHF9C