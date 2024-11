Κριστιάνο Ρονάλντο: «Έλεγαν ότι είμαι τελειωμένος και ήρθα στη Σαουδική Αραβία για τα λεφτά»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και την Πορτογαλία στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να δίνει και τη δική του “απάντηση” στα αρνητικά σχόλια.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix και τον ίδιο και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στην απόφασή του να “μετακομίσει” στην Αλ Νασρ και υποστήριξε ότι ακόμη έχει πάθος για το ποδόσφαιρο.

“Ήρθα για να νικήσω, για να βελτιώσω το πρωτάθλημα. Να αφήσω κληρονομιά. Αυτό θέλω. Λένε ότι είμαι τελειωμένος, ότι είμαι εδώ μόνο για τα λεφτά.

Ακόμα έχω πάθος. Δεν το πιστεύουν, αλλά είμαι εδώ για να νικήσω”, ακούγεται να λέει στο τρέιλερ του Netflix, ο Πορτογάλος θρύλος του ποδοσφαίρου.

Our story… unfiltered!

Follow our journey as it unfolds in the Netflix docuseries, Saudi Pro League: Kickoff, now streaming on Netflix.#SPLKickoff_Netflix @NetflixMENA #Ad pic.twitter.com/hIa2uQ0VDC