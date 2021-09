Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σημείωσε το ρόλο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην απόφασή του να επιστρέψει στην ομάδα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε στο επίσημο κανάλι των “κόκκινων διαβόλων” και χαρακτήρισε ποδοσφαιρικό του πατέρα τον Σκωτσέζο θρύλο της Γιουνάιτεντ.

«Όπως όλοι ξέρουν ότι όταν ήμουν 18 και υπέγραψα στην Γιουνάιτεντ, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν το κλειδί σε αυτή την μεταγραφή. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας κι έπαιξα εναντίον της Γιουνάιτεντ. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι σαν πατέρας μου στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου δίδαξε πολλά πράγματα και κατά τη γνώμη μου είχε μεγάλο ρόλο στην μεταγραφή μου στην Γιουνάιτεντ, λόγων των καλών σχέσεων που έχουμε, κρατάμε επαφές και είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Μου αρέσει πολύ και ήταν το κλειδί για να υπογράψω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».





