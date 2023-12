Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία σε ακόμα μία κατηγορία, καθώς είναι ο αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google όλων των εποχών.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αντίπαλο στη μηχανή αναζήτησης της Google. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προσελκύει την περισσότερη προσοχή σε όλο τον κόσμο, από οποιαδήποτε άλλη αθλητική προσωπικότητα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πρωταγωνιστεί εντός και εκτός γηπέδων και δεν σταματάει να κατακτά όποια κορυφή υπάρχει.

Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας έχει κατακτήσει τα πάντα με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους, ενώ έχει σηκώσει και ένα Euro με την Πορτογαλία.

Grateful to be honored as the most searched athlete in @google history. Check out the film at https://t.co/0PjDiMYV3I. 🎯 #YearInSearch pic.twitter.com/uV65FyQ9XE