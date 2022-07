Ένα αινιγματικό σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε πολλά ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του.

Μήνυμα παραμονής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να χαρακτηριστεί ένα σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε λογαριασμό στο instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος σταρ απάντησε σε σχόλιο ακολούθου του σχετικά με την απουσία του από το φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η απάντηση του Ρονάλντο ότι ”ο Βασιλιάς θα παίξει την Κυριακή” εννοεί κατά πάσα πιθανότητα τον εαυτό του και την συμμετοχή του στον φιλικό αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Πλέον μένει να φανεί αν βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Ρονάλντο τελικά παραμείνει κάτοικος Μάντσεστερ.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFC



Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur