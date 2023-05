Ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε οριστικό τέλος στα μετεγγραφικά σενάρια ενόψει του φετινού καλοκαιριού, δηλώντας ξεκάθαρα ότι θα είναι παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν και την επόμενη σεζόν.

Όλα τα τελευταία χρόνια, το όνομα του Εμπαπέ είναι το πιο “καυτό” σε όλες τις μετεγγραφικές περιόδου, αλλά η επικείμενη αποχώρηση τόσο του Μέσι, όσο και του Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν, αναμένεται να κρατήσουν τον ίδιο στο Παρίσι.

Αυτό είπε ορθά κοφτά ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής και σε σχετικές του δηλώσεις, όπου και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα παίζω στην Παρί και την επόμενη σεζόν, έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο και θα το τιμήσω».

Kylian Mbappé: “There’s no more links about my future? I’m very happy here at PSG and with my choice to be part of this project”. 🚨🔴🔵 #PSG



“I will be here at PSG next season”, Mbappé has added. pic.twitter.com/FzLLJUzbzQ