Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ξεκούραστη η Άντερλεχτ κόντρα στην ΑΕΚ, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Γάνδη

Δεν θα έχει υποχρεώσεις ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ η Άντερλεχτ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ουγγαρία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ουγγαρία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ σε διπλή “μονομαχία” για τα πλέι οφ του Conference League και η βελγική ομάδα έκανε πιο… χαλαρό το πρόγραμμά της ενόψει των αναμετρήσεων με την Ένωση.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένα για τις 21 και 28 Αυγούστου, με τη βελγική ομάδα να έχει ενδιάμεσα αγώνα με τη Γάνδη για το πρωτάθλημα της χώρας της.

Η Pro League ανακοίνωσε όμως ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αναβληθεί για να έχει η Άντερλεχτ περισσότερες ημέρες ξεκούρασης μεταξύ των δύο αγώνων με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo