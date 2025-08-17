Ξεκούραστη η Άντερλεχτ κόντρα στην ΑΕΚ, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Γάνδη

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ σε διπλή “μονομαχία” για τα πλέι οφ του Conference League και η βελγική ομάδα έκανε πιο… χαλαρό το πρόγραμμά της ενόψει των αναμετρήσεων με την Ένωση.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένα για τις 21 και 28 Αυγούστου, με τη βελγική ομάδα να έχει ενδιάμεσα αγώνα με τη Γάνδη για το πρωτάθλημα της χώρας της.

Η Pro League ανακοίνωσε όμως ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αναβληθεί για να έχει η Άντερλεχτ περισσότερες ημέρες ξεκούρασης μεταξύ των δύο αγώνων με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference League.