Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι υπογραφές για το αίτημα του “καυτού” Ράσφορντ (pic)

Μία από τις καλύτερες ημέρες της ζωής του έζησε ο Μάρκους Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού πέτυχε χατ-τρικ στο Champions League κι αμέσως μετά είδε το αίτημά του να γίνεται viral, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Ο Άγγλος επιθετικός είχε ζητήσεις να ξεκινήσει ένα κίνημα για να προσφερθούν γεύματα σε όλα τα σχολεία της πατρίδας του και σε παιδιά από οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Αμέσως μετά το ματς με τη Λειψία λοιπόν, όπου ήταν ο MVP για τους “κόκκινους διαβόλους” με τρία γκολ, έμαθε και τα… υπόλοιπα νούμερα.

Το γεγονός ανακοίνωσε κι ο ίδιος μέσα από τα social media, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του: «3 γκολ, 16 λεπτά, 1.030.000 υπογραφές. Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω. Περίμενα πολύ καιρό γι’ αυτό. Απλά ήθελα και τους φιλάθλους να το βιώσουν μαζί μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Can’t stop smiling, I’ve waited a long time for that. Just wish the fans were in to experience it with me ♥️https://t.co/FvvpO6JYWX#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/QJGJxSzTlj