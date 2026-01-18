Αθλητικά

Ξέσπασμα Αταμάν: Κάποιοι παίκτες διέλυσαν το σύστημά μας γι’ ακόμα μία φορά και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ

Ο Τούρκος προπονητής έχει τρομερά παράπονα από ορισμένους παίκτες του, τους οποίους δεν κατονόμασε
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Έξαλλος με συγκεκριμένους παίκτες του εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ήταν πολύ απογοητευμένος από ορισμένους παίκτες του, τους οποίους αυτή τη φορά δεν ανέφερε.

“Κάποιοι παίκτες διέλυσαν το σύστημά μας, αυτοί που δεν ακολουθούν το σύστημα δεν θα παίζουν”, τόνισε μεταξύ άλλων ο Τούρκος τεχνικός.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

“Πιστεύω ότι κάναμε τέλειο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο όταν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με φάουλ με Χολμς, Όσμαν και Γκραντ, μπήκαμε σε μπελάδες.

Κάποιοι παίκτες δεν βοήθησαν καθόλου και διέλυσαν το σύστημά μας γι’ ακόμα μια φορα. Ρισκάραμε να χάσουμε το ματς, ήταν άλλο ένα δύσκολο ματς. Μας έλειψαν τρεις σημαντικοί παίκτες. Είχαμε πρόβλημα με αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Σλούκας έδειξε μεγάλο χαρακτήρα και κερδίσαμε.

Δυστυχώς, χρειαζόμαστε τους τρεις παίκτες που μας λείπουν (Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου), γιατί με αυτό το μπάσκετ καποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα, στο σύστημά μου. Περιμένουμε να γυρίσουν οι τραυματίες που είναι πολύ σημαντικοί και οι τρεις . Αυτοί που δεν ακολουθούν το σύστημα, δεν θα παίζουν, κανενα πρόβλημα.

Ο Σλούκας στα 36 είναι πάντα ηγέτης, δείχνει χαρακτήρα σε δύσκολες στιγμές. Είναι διαφορετικό να είσαι καλός παίκτης από καλός παίκτης. Ο Σλούκας είναι μεγάλος παίκτης“.

