Θέμα Ρονάλντο στη Γιουβέντους. Ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Κάλιαρι (3-1), κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια, έβγαλε και έριξε στο έδαφος την φανέλα, που του είχε ζητήσει λίγο πριν, ένα παιδί που μάζευε τις μπάλες.

Οσοι ήταν κοντά επιβεβαίωσαν ότι ο Ρονάλντο δεν την πέταξε κάτω επίτηδες, αλλά ικανοποίησε την επιθυμία του παιδιού, με τρόπο πάντως αδέξιο και αγενή. Όμως το περιστατικό προβληματίζει, αφού ίσως κρύβει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια που σχετίζεται με αμφιβολίες για το μέλλον, όπως σημειώνει η Gazzetta dello Sport.

Ronaldo tossed his shirt to a ball boy following the match today 🤝 pic.twitter.com/jHIjHpyRvX