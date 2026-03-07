Κύπελλο Αγγλίας: «Ίδρωσε» για να προκριθεί η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές κόντρα στη Μάνσφιλντ για τη φάση των “16” του Κυπέλλου Αγγλίας και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 2-1, για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παρότι προηγήθηκε από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μαντουέκε στο 41′, η Άρσεναλ χρειάστηκε και ένα δεύτερο τέρμα από τον Έζε στο 66′ για να “λυγίσει” τη Μάνσφιλντ, η οποία και ισοφάρισε προσωρινά.

Οι “κανονιέρηδες” κράτησαν στη συνέχεια το οριακό προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και “τσέκαραν” το εισιτήριό τους για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.