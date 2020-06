Με ένα γκολ του Μπάρκλεϊ στο 63ο λεπτό, ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση στην Τσέλσι επί της Λέστερ στο Κύπελλο Αγγλίας, με τους “μπλε” να πετυχαίνουν την τρίτη διαδοχική νίκη τους μετά τη διακοπή του κορονοϊού.

Μετά τη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι, που χάρισε στη Λίβερπουλ το πρωτάθλημα Αγγλίας, η Τσέλσι εμφανίστηκε σε φόρμα και στο Κύπελλο, παίρνοντας το ντέρμπι με τη Λέστερ, με την οποία δίνει “μάχη” και για την έξοδο στο Champions League.

Η Άρσεναλ “λυτρώθηκε” στις καθυστερήσεις! Με Θεμπάγιος η πρόκριση (videos)

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ αγωνίστηκε με ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα, αλλά χρειάστηκε να έρθει ο Μπάρκλεϊ από τον πάγκο, για να πάρει ένα σπουδαίο διπλό και να βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ross Barkley scores his 3rd FA Cup goal of the season to put us ahead against Leicester!



He’s been great since coming on, and great since the restart of the Premier League. Brilliant finish. pic.twitter.com/lGLxq8szzJ