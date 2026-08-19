Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας Superbet: Οι 15 ομάδες της League Phase και η μοναδική εκκρεμότητα

Εκκρεμεί ο αγώνας Ελλάς Σύρου - Μαρκό
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Γνωστές έγιναν οι 15 από τις 16 ομάδες που θα αγωνιστούν στη φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.

Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8/2026) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Οι 15 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

ΟΦΗ
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
ΑΕΛ Novibet
Άρης
Βόλος
Ατρόμητος
Λεβαδειακός
Νίκη Βόλου
Νέστος Χρυσούπολης
Κηφισιά
Καλαμάτα
Πανσερραϊκός

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2
Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος 3-1
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 3-1 πεν. (0-0 κ.δ.)
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6
Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2
Πανσερραϊκός – Πανθρακικός 2-1

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

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