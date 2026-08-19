Κύπελλο Ελλάδας Superbet: Στη League Phase Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης και Νίκη Βόλου

Τρεις ακόμα ομάδες σφράγισαν το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet. Ο λόγος για την Κηφισιά, αλλά και για τους Νέστο Χρυσούπολης και Νίκη Βόλου που αγωνίζονται στη Super League 2.

Η Κηφισιά συνέτριψε τη Ζάκυνθο με 6-1 στην Καισαριανή. Σκόρερ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία είχε εύκολο έργο κόντρα στους νησιώτες, ήταν οι Γιάγκνε, Σαγάλ, Πολυκράτης, Αντονίσε, Θεοδωρίδης και Μπένι.

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Το μοναδικό γκολ της Ζακύνθου σημείωσε ο Σίλβα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 και έκλεισε θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από την πλευρά της, η Νίκη Βόλου ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανιωνίου στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), με τον Γκαραβέλη να κατεβάζει ρολά στη διαδικασία των πέναλτι και τους Θεσσαλούς να επικρατούν με 3-1 και να πανηγυρίζουν την πρόκριση.

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Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2

Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος 3-1

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 0-0 (σ.ε.)

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6

Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης