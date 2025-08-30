Κύπρος – Ελλάδα: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο Κύπρος – Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να τον αφήνει εκτός 12άδας για την Εθνική μπάσκετ κόντρα στους “γηπεδούχους” της διοργάνωσης.

Η “αδύναμη” Κύπρος φαντάζει εύκολο “εμπόδιο” για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να μη ρισκάρει τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσφέροντάς του έξτρα ξεκούραση, ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο Eurobasket.

Η σύνθεση της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο