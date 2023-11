Η Κύπρος εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά, μη ανταγωνιστική στα προκριματικά του Euro 2024 και ηττήθηκε εύκολα με 3-1 από την Ισπανία σε εντός έδρας αναμέτρηση.

Η Ισπανία κατάφερε να “καθαρίσει” έτσι το παιχνίδι από το πρώτο μισάωρο του αγώνα, με τον Λαμίν Γιαμάλ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό και τους Ογιαρθάμπαλ (22′) και Χοσέλου (28′) να μετατρέπουν σε… περίπατο την αναμέτρηση στο γήπεδο Alphamega Stadium της Κύπρου.

Οι Κύπριοι πέτυχαν πάντως το γκολ της τιμής στο 76ο λεπτό, με τον Πηλέα να σκοράρει από ασίστ του Χαραλάμπους, αλλά δεν απέφυγαν την 8η ήττα τους σε 8 αγώνες στον πρώτο όμιλο των προκριματικών του Euro 2024. H “ρόχα” αντίθετα, έμεινε μόνη της στην πρώτη θέση, μετά την ισοπαλία της Σκωτίας με 2-2 κόντρα στη Γεωργία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου.

Από τα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε το Βουλγαρία – Ουγγαρία 2-2, με τον Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ να έχει γκολ και ασίστ για τους Βούλγαρους, αλλά τους Ούγγρους να πανηγυρίζουν στο τέλος την πρόκριση, με γκολ που ισοφάρισε το ματς στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

