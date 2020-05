Ο Νικ Κύργιος γίνεται viral για τις ατάκες του πιο συχνά και από ό,τι για τα κατορθώματά του στα γήπεδα του τένις, οπότε και η περίοδο της καραντίνας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας προκάλεσε για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του, αφού τόνισε ότι αλλάζει τις γυναίκες σαν… τα πουκάμισα και μάλιστα αποκάλυψε ότι μία οπαδός στην κερκίδα επηρέασε το παιχνίδι του κόντρα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ρότζερ Φέντερερ.

«Σας απαντάω ειλικρινά, αν δεν έχω μια σοβαρή σχέση, αλλάζω τις κοπέλες κάθε βδομάδα. Δεν ψάχνω κάτι σοβαρό αυτή την περίοδο. Θυμάμαι ότι σε ένα ματς στο Laver Cup κόντρα στον Φέντερερ, είδα μια όμορφη κοπέλα στις εξέδρες και με αποπροσανατόλισε. Είχα στο μυαλό μου να της πω να πιούμε ένα ποτό το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κύργιος.

