Ο Νικ Κύργιος μπορεί να μη θεωρείται και από τα… καλύτερα παιδιά του παγκόσμιου τένις, αλλά εκτός κορτ έχει καταφέρει πολλές φορές να αναγκάσει τον κόσμο να του… βγάλει το καπέλο.

Ένα νέο μήνυμά του μάλιστα, έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο, αναγκάζοντας άπαντες σε υπόκλιση. Πιο συγκεκριμένα, ο Κύργιος ζήτησε από οποιονδήποτε φτωχό συνάνθρωπό του ξεμείνει από φαγητό να μην ντραπεί να του ζητήσει να τον βοηθήσει, τονίζοντας ότι θα μοιραστεί μαζί του ό,τι μπορεί.

«Αν κάποιος δεν βγάζει επαρκές εισόδημα και ξεμένει από φαγητό και περνάει δύσκολα, σας παρακαλώ, μην κοιμάστε με άδειο στομάχι. Μη φοβάστε ή μη ντρέπεστε να μου στείλετε μήνυμα. Θα είμαι χαρούμενος να μοιραστώ με εσάς ό,τι μπορεί να έχω…».

Nick Kyrgios wants to help people: "If anyone is not working/not getting an income and runs ouf of food… Please don't go to sleep with an empty stomach. Don't be afraid to send me a PM. I will be more than happy to share whatever I have. I will drop it off at your doorstep." 👏 pic.twitter.com/Jug6UfOrpE