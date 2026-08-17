Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια σε Χρήστου και Σίσκο για τα μετάλλια στην κολύμβηση – Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών του 2028

Τα συγχαρητήρια του στον Απόστολο Χρήστου και τον Απόστολο Σίσκο για τα μετάλλιά τους, χρυσό και χάλκινο αντίστοιχα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook, το μεσημέρι της Δευτέρας (17.8.26), κάνοντας γνωστό ότι η χώρα μας θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πόλο Ανδρών το 2028.

«Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα «δελφίνια» της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του και υπογραμμίζει:

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«Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο».

Παράλληλα, ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης η Ελλάδα να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028.

«Και σε μία στιγμή που η Κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας», αναφέρει.

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Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις. Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο.

Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά.