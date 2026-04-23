Λαμίν Γιαμάλ: Ανησυχία στην Μπαρτσελόνα για σοβαρό μυϊκό τραυματισμό

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Λαμίν Γιαμάλ στη νίκη των “μπλαουγκράνα” επί της Θέλτα (1-0) για τη La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στη Μπαρτσελόνα, ανοίγοντας το σκορ στο 40′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ωστόσο δευτερόλεπτα βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο και ζητώντας ιατρική βοήθεια.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη ανησυχία, με τις πρώτες εκτιμήσεις από το εσωτερικό του συλλόγου να κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη.Ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός αποχώρησε πριν το ημίχρονο, χωρίς να μπορεί να συνεχίσει, με τον Ρούνι Μπαρντγκί να περνά στη θέση του.

Το ιατρικό επιτελείο των Καταλανών εμφανίζεται ανήσυχο για την κατάστασή του, όμως οριστικά συμπεράσματα θα βγουν μετά τις εξετάσεις που θα κάνει.

Τις εξελίξεις παρακολουθεί και η ισπανική ομοσπονδία, καθώς δε θέλει κανένας παίκτης της εθνικής ομάδας να τεθεί εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.