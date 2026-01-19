Αθλητικά

Λάτσιο – Κόμο 0-3: Άλωσε το Ολίμπικο η ομάδα του Δουβίκα

Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 82'
Οι παίκτες της Κόμο
Οι παίκτες της Κόμο πανηγυρίζουν/ (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)

Η Κόμο διέλυσε την Λάτσιο εκτός έδρας με 3-0 και απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι είναι η έκπληξη της φετινής Serie A.

Στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Serie A η Κόμο προηγήθηκε με τον Μπατούρινα στο 2′ και το 24′ ο Παζ έκανε το 2-0 κόντρα στη Λάτσιο. Ο Μεσοεπιθετικός της ομάδας του Φάμπρεγκας έχασε πέναλτι στο 35′ για να κάνει το 3-0 πολύ νωρίς στο σκορ.

Στο 49′, όμως κατάφερε να κάνει το 3-0 μετά από ασίστ του Μπατούρινα για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Κόμο στο Ολίμπικο.

Ο Δουβίκας αντικατέστησε τον τρομερό Παζ στο 82′, όμως δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Η ομάδα του Φάμπρεγκας είναι στην 6η θέση με 37 βαθμούς, ενώ η Λάτσιο είναι 9η με 28 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
188
125
109
95
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo