Μετά τις «μονομαχίες» τους στο κορτ και την πρώτη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Ρότζερ Φέντερερ στην Αυστραλία, ο Έλληνας τενίστας έχει την τιμή να αγωνίζεται και στο πλευρό του θρύλου του τένις.

Οι δύο αθλητές έγιναν ομάδα στο Laver Cup και αγωνίζονται και ως δίδυμο αυτή την ώρα στη Γενεύη στο διπλό κόντρα σε Ίσνερ και Σοκ, μετά την αποχώρηση του Ράφα Ναδάλ εξαιτίας τραυματισμού.

Σημειώνεται ότι στη «μάχη» της ευρωπαϊκής ομάδας (Team Europe) κόντρα στην ομάδα κόσμου (Team World), οι Ευρωπαίοι προηγούνται με σκορ 7-5, με τον Τσιτσιπά να έχει μία νίκη επί του Φριτζ.

#TeamEurope lead #TeamWorld 7-5.

Three points up for grabs in Match 9.

This one is going to be huge.#LaverCup pic.twitter.com/SrlN2uFDDP

