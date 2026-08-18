Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0: Όλα στο μηδέν στη Βουλγαρία και η πρόκριση στο Champions League θα κριθεί στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση την Τετάρτη (26/08/26, 22:00). Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα περάσει από τη Νέα Φιλαδέλφεια εκεί όπου η ΑΕΚ θα ψάξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να υποτάξει τη Λέφσκι Σόφιας και να επιστρέψει στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά τη σεζόν 2018/19.

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Η Ένωση είχε τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα με τον Λούκα Γιόβιτς στο πρώτο μέρος, το τελειώμα του οποίου κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της ομάδας από τη Βουλγαρία, η οποία είχε και αυτή τις στιγμές της στο ματς, χωρίς βέβαια να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στον Στρακόσα.

Το ματς

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα δεν είχαν καλό ρυθμό με την ΑΕΚ να έχει παθητικό ρόλο και τη Λέφσκι να μην μπορεί να βρει χώρους. Η ομάδα του Νίκολιτς από το 15′ και μετά ξεκίνησε να ελέγχει την αναμέτρηση και στο 20′ θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ με τον Γιόβιτς, το σουτ του οποίου κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Βούτσοφ. Όλα ξεκίνησαν από την εντυπωσιακή κάθετη πάσα του Μάγερ.

Η ΑΕΚ είχε ακόμα δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, όταν στο 31′ ο Μάγερ έκανε τη σέντρα με τον Μουκουντί να βάζει το πόδι του και να χαλάει το γκολ στον Γιόβιτς που περίμενε να πάρει την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή.

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Από την επαναφορά του Βούλγαρου τερματοφύλακα παραλίγο να προκύψει το 0-1 για την Ένωση, καθώς ο Βούτσοφ έδωσε την μπάλα στον Γιόβιτς, ο οποίος σούταρε με δύναμη με το αριστερό με την μπάλα να περνάει πολύ έξω και το σκορ να παραμένει ισόπαλο.

Η Λέφσκι είχε την στιγμή της στο 37′, όταν πήρε τον έλεγχο του ματς και πολιόρκησε για λίγα λεπτά την εστία του Στρακόσα. Ο Μουμπαρίκ βρέθηκε με την μπάλα στα πόδια από το ύψος της μεγάλης περιοχής, το σουτ του όμως μπλόκαρε σχετικά εύκολα ο Αλβανός τερματοφύλακας της Ένωσης για να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Το δεύτερο μέρος είχε κακό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να μοιάζουν πιο μπερδεμένες στον αγωνιστικό χώρο και την ΑΕΚ να δείχνει ότι δεν ήθελε να ρισκάρει το ο,τιδήποτε στην άμυνά της για να έχει καλό σκορ στη ρεβάνς.

Ο Μαϊκόν έκανε ωραίο σλάλομ και δημιούργησε πρόβλημα στην ΑΕΚ, όμως το αριστερό πλασέ του δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη, με αποτέλεσμα ο Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα στο 55′.

Η μοναδική καλή στιγμή της Ένωσης στην επανάληψη ήταν ένα σουτ του Ζίνι στο 60′, το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, χωρίς να απειλήσει τον αντίπαλο πορτιέρε, που ένιωσε απειλή από την ομάδα του Νίκολιτς κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά (81′ Ζουμπκόφ), Μάγερ (57′ Μάνταλος), Γιόβιτς (57′ Βάργκα), Ζίνι (81′ Γκατσίνοβιτς).

Λέφσκι Σόφιας: Βουτσόφ, Αλνταϊρ (88′ Σάντος), Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέλες, Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Μαϊκόν, Όκο (66′ Περέα), Μπάλα (79′ Σούλα) , Ρεϊνάλντο (79′ Μίτκοφ).