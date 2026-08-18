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Αθλητικά

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Ένταση της αστυνομίας με Βούλγαρους οπαδούς και χρήση δακρυγόνων πριν το ματς

Οι οπαδοί της Λέφσκι συγκρούστηκαν με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων για να ηρεμήσει την κατάσταση στο γήπεδο
Εικόνα από το γήπεδο της Λέφσκι Σόφιας τη στιγμή της έντασης
Εικόνα από το γήπεδο της Λέφσκι Σόφιας τη στιγμή της έντασης
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Η βραδιά της ΑΕΚ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας (18/08/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) δεν ξεκίνησε με καλό τρόπο, μιας και έξω από το γήπεδο περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και τον Βούλγαρων οπαδών.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με τους φίλους της Λέφσκι Σόφιας έξω από το γήπεδο και για να αποκλιμακώσει την κατάσταση έκανε χρήση δακρυγόνων, κάτι που χάλασε το κλίμα στο γήπεδο πριν τη σέντρα της μεγάλης μάχης της ΑΕΚ με φόντο την είσοδο στη League Phase του Champions League.

Η κατάσταση στη Σόφια έχει ηρεμήσει και μένει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν από την αστυνομία για να αρχίσει η αναμέτρηση στην ώρα της, ελπίζοντας οι σκληροπυρηνικοί φίλοι της Λέφσκι να μην δημιουργήσουν νέα προβλήματα.

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και η ατμόσφαιρα όπως φαίνεται θα είναι εχθρική για την ΑΕΚ, που θα έχει περίπου 2.000 φίλαθλους στο πλευρό της

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