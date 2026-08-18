Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Η Ένωση ψάχνει προβάδισμα πρόκρισης στο Champions League στη Βουλγαρία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέφσκι Σόφιας (18/08/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) και θέλει να κάνει το πρώτο καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Το όνειρο της ΑΕΚ για την είσοδο στην τελική φάση του Champions League περνάει από τη Σόφια, όπου η Ένωση θα κληθεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Λέφσκι και μπροστά σε 38.000 θεατές, με το κλίμα να αναμένεται να είναι «εχθρικό».

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Οι κιτρινόμαυροι θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 2.000 φιλάθλους για να τους δώσουν ώθηση να φύγουν με τη νίκη από το γήπεδο της Λέφσκι και να υποδεχτούν την βουλγαρική ομάδα μία εβδομάδα αργότερα στην Allwyn Arena (26/08/26, 22:00) έχοντας να διαχειριστούν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ θέλει να ξεπεράσει το σοκ της απώλειας του Superbet Super Cup από τον ΟΦΗ και ο καλύτερος τρόπος είναι η νίκη στη Βουλγαρία που θα της δώσει ένα τεράστιο προβάδισμα για να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε League Phase του Champions League και να επιστρέψει γενικά στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά τη σεζόν 2018/19.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του έδωσε το έναυσμα για μάχη στο «Βασίλ Λέφσκι», αναφέροντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να «πεθάνει» μέσα στο γήπεδο, ούτως ώστε να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

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Η Ένωση αναμένεται να παραταχθεί με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, οι Μάριν και Κάιρινεν θα είναι πιθανότατα στα χαφ, με τους Μάγερ και Κοϊτά στα άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης ένας εκ των Βάργκα και Ζίνι θα πλαισιώσει τον Γιόβιτς.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο elite Γκλεν Νίμπεργκ. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μαχμποντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ και 4ος ο Άνταμ Νάντεμπεκ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ολλανδοί Ντένις Χίγκλερ και Έρβιν Μπλανκ.