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Αθλητικά

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Η ώρα του αγώνα για τα playoffs του Champions League και σε ποιο κανάλι θα τον δείτε

Η Ένωση θέλει να ξεπεράσει το μοναδικό “εμπόδιο” που την χωρίζει από τη League Phase Champions League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η ΑΕΚ θέλει να κουνήσει και πάλι το… σεντόνι του Champions League και θέλει να αποκλείσει τη Λέφσκι Σόφιας, για να προκριθεί για πρώτη φορά στη League Phase της διοργάνωσης

Το βράδυ της Τρίτης (18.08.2026) η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λέφσκι Σόφιας στο “Βασίλ Λέφσκι” και να κάνει βήμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στην Allwyn Arena, σε μια εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι δεν “μετράνε” τα εκτός έδρας γκολ.

Το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ θα κάνει “σέντρα” στις 22:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE Sport 2, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το Newsit.gr.

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