Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Με Ζίνι η ενδεκάδα της Ένωσης για την πρώτη μάχη των πλέι οφ του Champions League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέφσκι Σόφιας (18/08/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) και ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για την αναμέτρηση με τον Ζίνι να είναι στη γραμμή κρούσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τη Λέφσκι Σόφιας δεν έχει άλλες εκπλήξεις πέρα από τη χρήση του Ζίνι στο πλευρό του Γιόβιτς στην επίθεση, κάτι που υπήρχε ως σενάριο, καθώς ο Νίκολιτς ήταν ανάμεσα σε αυτόν και τον Βάργκα για να πλαισιώσουν τον Σέρβο επιθετικό στο «Βασίλ Λέφσκι».

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Μάγερ, Γιόβιτς, Ζίνι.