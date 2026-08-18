Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Sold out από τους γηπεδούχους για το ματς στα playoffs του Champions League

Στην Βουλγαρία αναφέρουν ότι πουλήθηκαν και τα έξτρα 1500 εισιτήρια που τέθηκαν ατην κυκλοφορία
Photo by Ed van de Pol
Photo by Ed van de Pol/BSR Agency/Getty Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κατάμεστο θα είναι απόψε το “Βασίλ Λέφσκι” στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League (22:00, Cosmote Sport 2, Newsit.gr).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρουν τα βουλγαρικά ΜΜΕ, οι φίλοι της Λέφσκι Σόφιας εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που τελικά κατάφερε να διαθέσει η ομάδα τους για το ματς με την ΑΕΚ.

Οι Βούλγαροι κατάφεραν τη Δευτέρα (17.08.2026) να αποσπάσουν το “ΟΚ” από την UEFA για να μειώσουν τις νεκρές ζώνες. Μια κίνηση που τους εξασφάλισε άλλα 1536 εισιτήρια.

Οι οπαδοί της Λέφσκι εξάντλησαν και αυτά τα εισιτήρια κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι από 39.000 φίλοι των γηπεδούχων θα είναι στο γήπεδο. Θυμίζουμε ότι στις εξέδρες θα βρεθούν απόψε και 2.000 φίλοι της ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
129
105
101
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ξέσπασε η Ντραγκομίροβα για τα σχόλια στα social media: Δεν μπαίνω στο στάδιο για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν
Απάντησε σε όσους κρίνουν την εμφάνισή της και όχι τις επιδόσεις της και τόνισε: «Θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα»
Η Αναστασία Ντραγκομίτροβα (ΦΩΤΟ AP Photo 10
Newsit logo
Newsit logo