Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Sold out από τους γηπεδούχους για το ματς στα playoffs του Champions League

Κατάμεστο θα είναι απόψε το “Βασίλ Λέφσκι” στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League (22:00, Cosmote Sport 2, Newsit.gr).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρουν τα βουλγαρικά ΜΜΕ, οι φίλοι της Λέφσκι Σόφιας εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που τελικά κατάφερε να διαθέσει η ομάδα τους για το ματς με την ΑΕΚ.

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Οι Βούλγαροι κατάφεραν τη Δευτέρα (17.08.2026) να αποσπάσουν το “ΟΚ” από την UEFA για να μειώσουν τις νεκρές ζώνες. Μια κίνηση που τους εξασφάλισε άλλα 1536 εισιτήρια.

Οι οπαδοί της Λέφσκι εξάντλησαν και αυτά τα εισιτήρια κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι από 39.000 φίλοι των γηπεδούχων θα είναι στο γήπεδο. Θυμίζουμε ότι στις εξέδρες θα βρεθούν απόψε και 2.000 φίλοι της ΑΕΚ.