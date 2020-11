Λέικερς: Ρίχνουν μετεγγραφική “βόμβα” με τρίτο σούπερ σταρ (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα με “περίπατο” στη “φούσκα” του NBA στο Ορλάντο, αλλά ετοιμάζονται να δυναμώσουν κι άλλο την ομάδα τους ενόψει της νέας σεζόν.

Παρότι έχουν ήδη στο ρόστερ τους δύο από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις, το περιθώριό τους στο salary cup είναι αρκετά μεγάλο για να κάνουν τις απαραίτητες μετεγγραφές για την ενίσχυσή τους.

Σύμφωνα με τον πρώην σέντερ των Σέλτικς και σχολιαστή του ESPN, Κέντρικ Πέρκινς, λοιπόν, οι “λιμνάνθρωποι” ετοιμάζονται να ρίξουν “βόμβα” με την απόκτηση του Κρις Πολ. «Όλοι ξέρουμε πόσο φίλος είναι με τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο Κρις Πολ έχει πει πολλές φορές ότι ο προορισμός του θα είναι το Λος Άντζελες ή η Νέα Υόρκη. Και πιστεύω ότι θα γίνει ένας Λέικερ. Σας το λέω. Το βλέπω να γίνεται και με byout αν δεν γίνει trade. Είμαι 85% σίγουρος ότι ο Κρις Πολ θα παίζει στους Λέικερς την επόμενη σεζόν», τόνισε χαρακτηριστικά.

