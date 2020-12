Λέικερς: Το υπέρλαμπρο δαχτυλίδι του πρωταθλητή με την «αύρα» του Κόμπι Μπράιαντ (pics)

Μπορεί η τελετή απονομής του δαχτυλιδιού κατάκτησης του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ να ήταν συγκινησιακά φορτισμένη για τους Λέικερς, λόγω των ευχών από τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το ίδιο το… precious.

Είναι το «My precious» του NBA. Το δαχτυλίδι – βραχάκι για τον τίτλο της σεζόν 2019-2020 βρίσκεται πλέον στα χέρια των Λος Άντζελες Λέικερς.

Η εικόνα του απλά εντυπωσιακή, με πολλά διαμάντια πάνω του (αναφέρεται πως είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του πρωταθλήματος) και το μωβ «L» των Λέικερς να ξεχωρίζει στην κορυφή του.

Όπως έγινε γνωστό, σε περίπτωση που κάποιος αφαιρέσει το «καπάκι» του, θα φανούν από κάτω κάποιες φανέλες θρύλων των «λιμνανθρώπων», με το «8» και το «24» του Κόμπι Μπράιαντ να έχουν διαφορετικό χρώμα από τις υπόλοιπες.

Στην μέσα μεριά του δαχτυλιδιού θα δει κανείς γραμμένα τα ονόματα όλων των παικτών των Λέικερς, της περσινής σεζόν.

So many details on these Lakers rings



Most expensive ring in NBA title history

Mamba snake behind players’ numbers to honor Kobe

Removable top to reveal retired Lakers jerseys, with special emphasis on Kobe’s



(via @JasonofBH) pic.twitter.com/bDz1KdmDuV