Λεμπρόν Τζέιμς και Μπρόνι Τζέιμς μαζί στους Λέικερς – Για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA μπαμπάς και γιος στην ίδια ομάδα

Το όνειρο του Λεμπρόν Τζέιμς να παίξει με τον γιο του έγινε πραγματικότητα. Οι Λος Άντζελες Λέικερς επέλεξαν τον Μπρόνι Τζέιμς στο νούμερο 55 του NBA Draft.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Ιουνίου γράφτηκε ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη θα συνυπάρξουν στο ίδιο ρόστερ, αυτό των Λέικερς, πατέρας και γιος, δηλαδή ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο νεαρός Μπρόνι Τζέιμς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» επέλεξαν τον Μπρόνι στο νούμερο 55 του φετινού NBA Draft, σχεδόν έναν χρόνο από τη μέρα που 19χρονος γκαρντ έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης με το πανεπιστήμιό του, το USC (University of Southern California).

Ο μικρός Τζέιμς, όχι μόνο κατάφερε να επανέλθει πλήρως στην αγωνιστική δράση, αλλά και να επιλεγεί στο ντραφτ του μαγικού κόσμου του ΝΒΑ.

Τη σεζόν που πέρασε, ο Μπρόνι κατέγραψε 25 συμμετοχές – 6 ως βασικός – με το USC, μετρώντας 4,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19,3 λεπτά συμμετοχής.

