Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε πολύ διάθεση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου ΝΒΑ από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον «βασιλιά» να δείχνει για μια ακόμη φορά τις χορευτικές του ικανότητες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν 123-109 των Ιντιάνα Πέισερς στον πρώτο τελικό της ιστορίας του ΝΒΑ, με την ομάδα από το LA να στήνει το δικό της πάρτι στα αποδυτήρια, έχοντας τον Λεμπρόν Τζέιμς σε ρόλο… χορευτή.

Συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του για την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου, με τον ίδιο να δείχνει για μια ακόμη φορά τις χορευτικές του ικανότητες, κάτι που απαθανατίστηκε από το επίσημο κανάλι του NBA στο twitter(νυν πλατφόρμα X).

“I don’t know if these young boys know about this”



In-Season Tournament MVP LeBron popping champagne in the locker room. pic.twitter.com/fHMLC06o5q