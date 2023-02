Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι και με τη βούλα ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τους 38.387 πόντους του θρυλικού Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Θάντερ και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Ο θρυλικός σέντερ των Μπακς και των Λέικερς ήταν στο γήπεδο για να δει το ρεκόρ του να σπάει.

Σε μία τελετή παράδοσης-παραλαβής, ο Αμντούλ-Τζαμπάρ μπήκε στο παρκέ όταν ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε στο ρεκόρ του και του έδωσε μία μπάλα σε μία συμβολική κίνηση.

Η λίστα με τους 10 κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών:

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς – 38.390 πόντοι*

2. Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ – 38.387 πόντοι

3. Καρλ Μαλόουν – 36.928 πόντοι

4. Κόμπι Μπράιαντ – 33.643 πόντοι

5. Μάικλ Τζόρνταν – 32.292 πόντοι

6. Ντιρκ Νοβίτσκι – 31.560 πόντοι

7. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν – 31.419 πόντοι

8. Σακίλ Ο’Νιλ – 28.596 πόντοι

9. Καρμέλο Άντονι – 28.289 πόντοι*

10. Μόουζες Μαλόουν – 27.409 πόντοι

*Εν ενεργεία

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έζησε τη θρυλική στιγμή, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια του. Όπως ήταν φυσικό, ο “Βασιλιάς” λύγισε και έβαλε τα κλάματα από τη συγκίνηση.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φίλους τον Λέικερς, τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, αλλά και την οικογένειά του που βρίσκεται στο πλευρό του.

Lebron James sheds tears of joy and drops Le F-Bomb as he gives some words to the crowd after his epic achievement tonight pic.twitter.com/hTgl1pxj9E